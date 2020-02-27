Новости за ночь: Минобороны РФ показало видео ликвидации боевиков спецназом
27 февраля 202007:10
Министерство обороны РФ обнародовало кадры, на которых запечатлена работа бойцов Сил специальных операций. Публикация приурочена ко дню ССО, который отмечается 27 февраля.
На видео показано, как армейский спецназ стреляет в боевиков из снайперских винтовок и уничтожает автомобиль боевиков выстрелом из гранатомёта, пишут «Известия». Часть кадров снята через прицел с прибором ночного видео.
Обстоятельства съёмки не уточняются.
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