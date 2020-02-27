Новости за ночь: Минобороны РФ показало видео ликвидации боевиков спецназом

Министерство обороны РФ обнародовало кадры, на которых запечатлена работа бойцов Сил специальных операций. Публикация приурочена ко дню ССО, который отмечается 27 февраля.

На видео показано, как армейский спецназ стреляет в боевиков из снайперских винтовок и уничтожает автомобиль боевиков выстрелом из гранатомёта, пишут «Известия». Часть кадров снята через прицел с прибором ночного видео.

Обстоятельства съёмки не уточняются.

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