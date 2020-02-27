Новости за ночь: В 30% детских поликлиник не нашли водопровода, в 40% нет отопления
Аудиторы Счётной палаты заявили о неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии зданий, в которых располагаются детские медицинские учреждения.
Проверка 116, 8 тысячи детских больниц и поликлиник к 1 января 2019 года выявила, что в 30,5% случаев отсутствовал водопровод, в 35% зданий не было канализации, а в 41,1% - центрального отопления, пишет «Газета.ру». Практически в каждой второй (52,1%) из проверенных детских поликлиник и больниц отсутствовало горячее водоснабжение. 14% зданий находились в аварийном состоянии.
Счётная палата также указала на нехватку квалифицированных медицинских кадров, установив, что более 7% педиатров не обладают необходимой квалификацией, сообщает РИА ФАН.
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