Новости за ночь: Российские производители просят не ослаблять требования к качеству пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на письма председателя правления СРП Даниила Бримана, в будущем году вступает в силу технический регламент ЕАЭС, который позволит заменять зерном до 50% солода при производстве напитка.
RT напоминает, в нашей стране действует более жесткая норма, заменить можно 20% солода, СРП просит закрепить ее в новом регламенте. Пивовары настаивают на том, что солод применяется вместо зерна исключительно для снижения себестоимости пива. Эксперты утверждают, что при замене зерном более чем 20% солода производители используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый продукт.
Накануне в России предложили установить минимальную цену на пиво. В Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции считают, что оптимальной станет сумма 35 рублей за 0,5 литра.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН усомнился в необходимости такого регулирования.
«Как это с качеством связано, я не знаю, я не видел столь дешевого пива, дешевле 35 рублей. Бывает, что какие-то цены особо низкие, даже демпинговые, устанавливают изготовители для того, чтобы продвигать какую-то свою новую продукцию, новые сорта пива. Такое возможно, но повторюсь, что ниже 35 рублей не встречал. Может быть, где-то в глухой провинции что-то такое происходит. В Москве, в Петербурге с подобным не сталкивался», — рассказал Шелищ.
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