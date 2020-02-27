Новости за ночь: Российские производители просят не ослаблять требования к качеству пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на письма председателя правления СРП Даниила Бримана, в будущем году вступает в силу технический регламент ЕАЭС, который позволит заменять зерном до 50% солода при производстве напитка.

RT напоминает, в нашей стране действует более жесткая норма, заменить можно 20% солода, СРП просит закрепить ее в новом регламенте. Пивовары настаивают на том, что солод применяется вместо зерна исключительно для снижения себестоимости пива. Эксперты утверждают, что при замене зерном более чем 20% солода производители используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый продукт.