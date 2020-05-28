Ростуризм: Удерживать россиян от зарубежных поездок никто не будет

С таким заявлением Догузова выступила на заседании внутрифракционной группы партии "Единая Россия". Она также передала информацию от министров туризма стран "большой двадцатки" и государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, и пояснила, что ни от одного из членов этих групп пока что не было получено официального подтверждения готовности принять туристов из России. При этом, добавила Догузова, необходимо обеспечить безопасность приезжающих.

Глава Ростуризма также прокомментировала появляющуюся в сети информацию о готовности Турции и Китая принять туристов из-за границы, назвав это попыткой пиара. По ее словам, вероятность того, что в июне действительно откроются границы у какой-либо страны, крайне низкая. Ранее в эфире НСН Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько рассказал, когда может быть открыт выездной туризм.





