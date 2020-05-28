Ростуризм: Удерживать россиян от зарубежных поездок никто не будет
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что россиян не будут удерживать от поездок за границу, однако отметила, что большая часть стран пока что не готова принимать туристов из РФ. Об этом пишет РБК.
С таким заявлением Догузова выступила на заседании внутрифракционной группы партии "Единая Россия". Она также передала информацию от министров туризма стран "большой двадцатки" и государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, и пояснила, что ни от одного из членов этих групп пока что не было получено официального подтверждения готовности принять туристов из России. При этом, добавила Догузова, необходимо обеспечить безопасность приезжающих.
Глава Ростуризма также прокомментировала появляющуюся в сети информацию о готовности Турции и Китая принять туристов из-за границы, назвав это попыткой пиара. По ее словам, вероятность того, что в июне действительно откроются границы у какой-либо страны, крайне низкая. Ранее в эфире НСН Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько рассказал, когда может быть открыт выездной туризм.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ
- Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
- СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями
- Антитела к коронавирусу показали 14% сданных в Москве тестов
- Ещё троим предъявлено обвинение по делу «Бессмертного полка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru