Граница на замке, ключ у Мишустина

Распоряжением главы правительства границы с Китаем закрыты в пяти регионах Дальневосточного округа. С пятницы, 31 января будет ограничено движение через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. Приостановлена выдача гражданам КНР электронных виз. Железнодорожное сообщение с Китаем также будет ограничено, останется лишь сообщение по маршруту Москва — Пекин — Москва. Авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, туроператоры аннулируют туры. Все россияне, отдыхающие сейчас в Китае, вернутся домой до 4 февраля.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, зафиксированная в конце декабря в городе Ухане, административном центре провинции Хубэй, по данным на утро 30 января стала причиной смерти 170 человек, общее число заболевших, по сообщению китайских властей, превысило 7700 человек. За пределами КНР случаи заражения в целом ряде стран Юго-восточной Азии, США, Канаде, Австралии и в нескольких европейских странах. Вирус передается воздушно-капельным путем, а также контактным способом. Основные симптомы – сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура, слабость.

Реакция на вспышку пневмонии в Китае по всему миру граничит с панической. Как заметил востоковед, профессор Алексей Маслов в статье для РИА Новости, «у Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"». Между тем, даже в эпицентре вспышки пневмонии в китайском Ухане не приходится говорить об эпидемии: для этого число зараженных должно составлять 0,5% населения, - пояснил в эфире НСН профессор Дальневосточного федерального университета, вирусолог Михаил Щелканов. Это, впрочем, не значит, что не следует принимать никаких мер по противодействию возможному проникновению вируса на российскую территорию, - указал собеседник агентства. По его словам, в первую очередь, в высокой степени готовности нужно находиться регионам, которые связаны наиболее интенсивным авиапотоком с Китаем. Это, в частности, Москва и Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Благовещенск.

А вот посылок из Китая опасаться не стоит, - полагает ученый. Теоретически вероятность заразиться коронавирусом через посылки существует, но таких случаев не зафиксировано. В зависимости от условий вирус может сохраняться на какой-либо поверхности до двух суток. В случае с доставкой посылок из Китая, особенно в регионы Центральной России, срок получается существенно больший.

