Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек
В Китае за прошедшие сутки число смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, увеличилось до 106 человек. Число заболевших превысило 4,5 тыс. Об этом сообщили власти страны. При этом госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что в большинстве случаев прогноз для пациентов благоприятный - особенно для молодых людей и детей.
Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Германии, пишет РЕН-ТВ. Заболевание было выявлено у мужчины, который проживает под Мюнхеном. Он изолирован и находится в удовлетворительном состоянии. Случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.
Между тем, отмечает РИА ФАН, Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения коронавируса: в Китае его оценили как «очень высокий», на региональном и мировом уровне - как «высокий».
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.
«В предотвращении распространения этой инфекции есть два важных фактора. Это работа Роспотребназдора, министерства здравоохранения, Россельхознадзора. Ну, и второе, это то, что практическое здравоохранение имеет опыт и все необходимые ресурсы для того, чтобы лечить таких больных. Поэтому мы знаем, как лечить, и мы умеем лечить такие инфекции», - заверил он.
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