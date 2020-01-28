Новости за ночь: Зеленский причислил СССР к виновникам Второй мировой войны

По словам украинского лидера, этот сговор первыми почувствовали на себе Польша и польский народ.

Как отмечает РИА ФАН, в пятиминутной речи Зеленский ни разу не упомянул СССР. Глава Украины говорил о подвигах украинского народа отдельно от советского.

Против искаженных трактовок событий, приведших ко Второй мировой войне, ранее неоднократно высказывался президент России Владимир Путин. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства собирается написать посвященную этой теме статью, основываясь на исторических документах.