Новости за ночь: Помпео осудил действия России и Ирана в Сирии
«Циничные действия» России, Ирана и сил Башара Асада препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии. Об этом в своем «Твиттере» заявил госсекретарь США Майк Помпео.
В Вашингтоне осуждают эти «варварские атаки» и призывают к перемирию, написал Помпео.
Территории на севере страны контролируют курды и поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция.
В США считают, что Иран стоит и за ракетным обстрелом американского посольства в столице Ирака, Багдаде, сообщает RT. По данным Госдепартамента, в результате атаки пострадал один человек.
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