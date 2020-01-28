Новости за ночь: Помпео осудил действия России и Ирана в Сирии

28 января 202007:48

«Циничные действия» России, Ирана и сил Башара Асада препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии. Об этом в своем «Твиттере» заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В Вашингтоне осуждают эти «варварские атаки» и призывают к перемирию, написал Помпео.

Территории на севере страны контролируют курды и поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция.

В США считают, что Иран стоит и за ракетным обстрелом американского посольства в столице Ирака, Багдаде, сообщает RT. По данным Госдепартамента, в результате атаки пострадал один человек.

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