Новости за ночь: В России могут подорожать молочные и мясные продукты

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12 процентов. Такой прогноз в Аналитическом центре при правительстве объяснили повышенной нагрузкой на производителей. Дело в том, что с ноября прошлого года молочная продукция включена в перечень товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий».

Как пишут «Известия», также с июня этого года будет введена и цифровая маркировка этого товара. Производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья.