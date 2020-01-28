Новости за ночь: В России могут подорожать молочные и мясные продукты
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12 процентов. Такой прогноз в Аналитическом центре при правительстве объяснили повышенной нагрузкой на производителей. Дело в том, что с ноября прошлого года молочная продукция включена в перечень товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий».
Как пишут «Известия», также с июня этого года будет введена и цифровая маркировка этого товара. Производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья.
Говядина в среднем за год подорожает на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Эксперты, которых цитирует RT, считают, что подорожает также шоколад и гречка.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предупредил в эфире НСН о небольшом подорожании маркированных товаров, но пояснил, что мера необходимая.
«Потребитель всегда заинтересован покупать легально произведенный и легально ввезенный товар, на который есть гарантийные обязательства изготовителя, который задекларирован и проверен на безопасность. Это очевидно. Маркировка позволяет этого добиться», - отметил собеседник НСН.
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