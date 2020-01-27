Центр инфекционных болезней: В России уже умеют лечить коронавирус!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Коронавирус 2019-nCov: Новая мировая пандемия?»

Число заболевших новым смертельным коронавирусом в Китае достигло 617 человек. В связи с распространяющейся эпидемией были полностью изолированы два города: Ухань и Хуанган, а случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Подозрения на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге, Австралии и даже в России. Так, в Санкт-Петербурге в больницу попал уже третий человек с подозрением на это смертельное заболевание. И если версии с заболеванием коронавируса в предыдущих двух случаях были опровергнуты, то в этот раз, диагноз пациента ещё уточняется. Всего от новой эпидемии погибли 17 человек и, предположительно, больными могут оказаться на данный момент до 1700 человек.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.

«В предотвращении распространения этой инфекции есть два важных фактора. Это работа Роспотребназдора, министерства здравоохранения, Россельхознадзора. Они делают очень много для того, чтобы предотвратить проникновение этой инфекции в РФ. Ну, и второе, это то, что практическое здравоохранение имеет опыт и все необходимые ресурсы для того, чтобы лечить таких больных. Поэтому мы знаем, как лечить, и мы умеем лечить такие инфекции», - заверил он.

Ранее было подписано соглашение о первой фазе торговой сделки между США и Китаем. В связи с этим, появились версии о человеческом факторе происхождения эпидемии. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, насколько правдоподобна такая теория.

