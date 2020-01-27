Мишустин дал два дня на разработку плана против коронавируса

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился в течение двух суток подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, возникшей в Китае. Поручение Роспотребнадзору сформулировано по итогам совещания в кабинете министров, посвященного этому вопросу, информирует официальный сайт правительства.

Для контроля ситуации премьер-министр поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, куда вошли, в частности, руководители МЧС, МВД и Минпромторга.

По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной вирусом нового типа, достигло в Китае почти 2900 человек. Новые случаи зафиксированы в разных частях страны. Заболевание унесло жизни 81 человека. Отдельные случаи заболевания отмечены в ряде других стран. Министерство финансов КНР выделило для борьбы с пневмонией нового типа $8,75 млрд.

