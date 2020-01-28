Новости за ночь: Источники СМИ прочат отставку главе Чувашии
Решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева уже принято, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента РФ. По данным одного из них, Игнатьев покинет должность либо на этой, либо на следующей неделе.
Отставка готовится на фоне двух скандалов с участием главы региона. Во время выступления ко Дню печати Игнатьев фактически предложил «мочить» журналистов, которые приезжают в Чувашию «писать, не знаю, о чем и о ком». А затем в Сети появилось видео, где Игнатьев, как писали СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины.
В первом случае Игнатьев извинился за свои слова, в то же время отметив, что его слова «переиначили», а сам он с уважением относится к журналистам, которые «корректно подают статьи». В случае с вручением ключей у главы Чувашии заявили, что всё было «на позитивной ноте» и он якобы лично знаком с этим спасателем.
Тем не менее, комиссия «Единой России» по этике уже рекомендовала исключить Инатьева из партии.
Источники РБК утверждают, что отставка Игнатьева планировалась до публичных скандалов. У него низкие рейтинги и, по данным СМИ, проблемы со здоровьем. В материале утверждается, что летом полный тёзка главы Чувашии попал в реанимацию с подозрением на инфаркт.
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