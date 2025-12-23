«Я проводил научное исследование с 1990 по 2022 года о том, в каких странах был устойчивый восьмилетний рост экономики. Выяснилось, что ни в одной англосаксонской стране (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Англия) не было такого роста за этот период. Поэтому сегодня эти страны ищут ресурсы на стороне, чтобы найти источники роста для своей экономики. Используются разные способы: захваты танкеров, присоединение Канады, Гренландии. Они хотят выйти за рамки сложившейся системы, в которой устойчивого роста не было 30 лет. Внутренние ресурсы у них практически исчерпаны. Поэтому нужно рассматривать эти попытки в широком контексте», - объяснил он.

При этом он уверен, что это будет именно приобретение, а не присоединение силой.

«Гренландия в эту политику вписывается абсолютно четко, учитывая, что там есть активы редкоземельных металлов, потенциально могут быть запасы нефти и газа. Плюс потепление помогает прибрежные месторождения осваивать. Тонкая политика будет означать, что будет не прямой захват Гренландии, а создание какой-нибудь квазикорпорации для приобретения активов Гренландии. Топорного физического захвата не будет, будут использованы якобы невинные методы», - предрек собеседник НСН.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вопрос статуса Гренландии могут решать исключительно жители острова и Дания. Ее комментарий прозвучал на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом специального посланника по Гренландии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

