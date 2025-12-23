Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии
Устойчивого экономического роста в США не было 30 лет, внутренние ресурсы исчерпаны, они «захватывают» внешние, заявил НСН Александр Пилясов.
Топорного физического захвата Гренландии со стороны США не будет, будут использованы якобы невинные методы через покупку активов в пользу квазикорпорации, заявил НСН директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.
Посол США в Копенгагене Кен Хоури был вызван в МИД Дании в связи с заявлениями американского спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри о том, что этот остров - самоуправляемая территория Дании - должна быть частью США, сообщает Axios. Президент США Дональд Трамп также вновь заявил о важности контроля над Гренландией для обеспечения американской национальной безопасности. Пилясов объяснил, что это часть продуманной стратегии.
«Я проводил научное исследование с 1990 по 2022 года о том, в каких странах был устойчивый восьмилетний рост экономики. Выяснилось, что ни в одной англосаксонской стране (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Англия) не было такого роста за этот период. Поэтому сегодня эти страны ищут ресурсы на стороне, чтобы найти источники роста для своей экономики. Используются разные способы: захваты танкеров, присоединение Канады, Гренландии. Они хотят выйти за рамки сложившейся системы, в которой устойчивого роста не было 30 лет. Внутренние ресурсы у них практически исчерпаны. Поэтому нужно рассматривать эти попытки в широком контексте», - объяснил он.
При этом он уверен, что это будет именно приобретение, а не присоединение силой.
«Гренландия в эту политику вписывается абсолютно четко, учитывая, что там есть активы редкоземельных металлов, потенциально могут быть запасы нефти и газа. Плюс потепление помогает прибрежные месторождения осваивать. Тонкая политика будет означать, что будет не прямой захват Гренландии, а создание какой-нибудь квазикорпорации для приобретения активов Гренландии. Топорного физического захвата не будет, будут использованы якобы невинные методы», - предрек собеседник НСН.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вопрос статуса Гренландии могут решать исключительно жители острова и Дания. Ее комментарий прозвучал на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом специального посланника по Гренландии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша подняла в небо истребители из-за тревоги на Украине
- Депутат Смолин раскритиковал сокращение платных мест в вузах
- Москалькова: Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей
- Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии
- В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
- Продадут на запчасти: Угонщики готовят охоту на редкие машины
- Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
- В двух регионах России уничтожили 15 дронов ВСУ
- Создатель игры Call of Duty Зампелла погиб в ДТП
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru