В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

Заместитель главы администрации США Стивен Миллер назвал сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. Об этом он заявил в интервью CNN.

Миллер задался вопросом, по какому праву Дания получила контроль над островом и на чем основаны ее территориальные претензии.

«На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — указал политик.

Кроме того, Миллер предположил, что военные действия для присоединения территории не понадобились бы, так как остров населяют 30 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон работает над проектом договора с Гренландией, который может повысить уровень жизни на острове, напоминает РЕН ТВ.

