В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией
Заместитель главы администрации США Стивен Миллер назвал сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. Об этом он заявил в интервью CNN.
Миллер задался вопросом, по какому праву Дания получила контроль над островом и на чем основаны ее территориальные претензии.
«На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — указал политик.
Кроме того, Миллер предположил, что военные действия для присоединения территории не понадобились бы, так как остров населяют 30 тысяч человек.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон работает над проектом договора с Гренландией, который может повысить уровень жизни на острове, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять человек пострадали в ДТП в Омской области
- «Добрая традиция!»: Депутат Куринный объяснил, почему не надо сокращать новогодние каникулы
- В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией
- Над регионами России сбили 129 украинских БПЛА
- Россиянка Шнайдер обыграла бывшую соотечественницу Потапову на турнире WTA
- В Брянской области после атаки БПЛА пострадали два человека
- В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 россиян
- В России начнут штрафовать за тонировку на любых авто с 9 января
- Под Липецком после падения БПЛА загорелся промышленный объект
- Один человек погиб, два пострадали в результате попадания беспилотника в дом в Твери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru