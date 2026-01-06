Европейские лидеры выпустили совместное заявление по Гренландии

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Италии, Польши, Испании, Великобритании и Даннии Джорджа Мелони, Дональд Туск, Педро Санчес, Кир Стармер и Метте Фредериксен выступили против территориальных претензий США на остров.

Политики напомнили о соглашении 1951 года, которое разрешает США сохранять и создавать военные базы в Гренландии, но запрещает посягать на суверенитет Дании, владеющей островом.

«Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии», — подчёркивается в документе.

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер назвал сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».