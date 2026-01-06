Европейские лидеры выпустили совместное заявление по Гренландии
Арктическая безопасность остается ключевым приоритетом для Европы и критическим для международной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров по Гренландии.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Италии, Польши, Испании, Великобритании и Даннии Джорджа Мелони, Дональд Туск, Педро Санчес, Кир Стармер и Метте Фредериксен выступили против территориальных претензий США на остров.
Политики напомнили о соглашении 1951 года, которое разрешает США сохранять и создавать военные базы в Гренландии, но запрещает посягать на суверенитет Дании, владеющей островом.
«Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии», — подчёркивается в документе.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер назвал сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет
- СМИ: Танкер «Маринера» под росийским флагом подвергся попытке захвата
- Roblox ввел для чатов обязательную верификацию возраста по биометрии
- «Квинтэссенция любви и самоотдачи»: Тутта Ларсен рассказала, как встречает Рождество
- СМИ: Неизвестный трейдер выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро
- Европейские лидеры выпустили совместное заявление по Гренландии
- В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией вокруг нефтяного танкера «Маринера»
- Мантуров: Первые модули Российской орбитальной станции запустят с Байконура
- Донер vs шаверма: В России появится ГОСТ на шаурму
- Сальдо заявил об ударе ВСУ по детскому Центру творчества в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru