Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях
Соединённые Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в целях обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.
Он подчеркнул, что Гренландия безусловно нужна США для обеспечения обороны.
Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома Кэти Миллер опубликовала в социальной сети изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью «скоро» (soon). В ответ на это датский дипломат Йеспер Мёллер Серенсен напомнил, что США и Дания являются союзниками по НАТО, и Вашингтон обязан уважать территориальную целостность Датского королевства.
Ранее британская The Guardian предположила, что после событий в Венесуэле следующими объектами внимания США могут стать Иран и Дания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
