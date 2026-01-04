Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Соединённые Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в целях обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic.

В Дании потребовали от США уважать ее территориальную целостность

Он подчеркнул, что Гренландия безусловно нужна США для обеспечения обороны.

Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома Кэти Миллер опубликовала в социальной сети изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью «скоро» (soon). В ответ на это датский дипломат Йеспер Мёллер Серенсен напомнил, что США и Дания являются союзниками по НАТО, и Вашингтон обязан уважать территориальную целостность Датского королевства.

Ранее британская The Guardian предположила, что после событий в Венесуэле следующими объектами внимания США могут стать Иран и Дания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

