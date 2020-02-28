На пороге войны. Десятки турецких военных убиты авиаударом в Идлибе

Ситуация в Сирии обострилась до предела. Накануне стало известно, что в провинции Идлиб боевики при поддержке турецких военных специалистов обстреливают сирийские и российские самолеты. Российские Военно-космические силы (ВКС), как сообщают СМИ, «раз за разом» останавливают атаки боевиков.

Как боевики, так и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК, однако от пущенных ракет российские военные летчики уходят с помощью тепловых ловушек.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры c главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Военные министры обсуждали вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявил, что единственной темой переговоров стали договоренности о перемирии в Сирии.

«Это уже не первая попытка договориться о каких-то компромиссах с Турцией. Хотя в этом случае любой компромисс может быть только временным, потому что президент Турции Эрдоган рвется к Алеппо. Это по минимуму. А по максимуму ему нужно свержение власти президента Сирии Башара Асада. Он это не скрывает, поэтому будет отдавливать все большие куски территории Сирии. Сейчас он контролирует, не считая Идлиба, более четырех тысяч квадратных километров сирийской территории. Это перемирие продлится месяц-два, может быть, и меньше», - убежден востоковед.

Но, видимо, перемирие сейчас находится под угрозой. Сегодня турецкие СМИ со ссылкой на губернатора приграничной провинции Хатай Рахми Догана сообщили, что число погибших при авиаударе в сирийском Идлибе военнослужащих Турции увеличилось до 33. Американские СМИ со ссылкой на неофициальные данные заявили о 50 погибших военнослужащих Турции.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире СNN Turk объявил, что целью турецких военных в сирийском Идлибе является правительственная армия Башара Асада. Он подчеркнул, что Турция не хочет столкновений с Россией, и даже высказался за совместное патрулирование в Идлибе.