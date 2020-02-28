На пороге войны. Десятки турецких военных убиты авиаударом в Идлибе
Эксперты по Ближнему Востоку в интервью НСН рассуждают, насколько вероятна война в Сирии после обострения ситуации в Сирии
Ситуация в Сирии обострилась до предела. Накануне стало известно, что в провинции Идлиб боевики при поддержке турецких военных специалистов обстреливают сирийские и российские самолеты. Российские Военно-космические силы (ВКС), как сообщают СМИ, «раз за разом» останавливают атаки боевиков.
Как боевики, так и турецкие специалисты активно применяют ПЗРК, однако от пущенных ракет российские военные летчики уходят с помощью тепловых ловушек.
На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры c главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Военные министры обсуждали вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявил, что единственной темой переговоров стали договоренности о перемирии в Сирии.
«Это уже не первая попытка договориться о каких-то компромиссах с Турцией. Хотя в этом случае любой компромисс может быть только временным, потому что президент Турции Эрдоган рвется к Алеппо. Это по минимуму. А по максимуму ему нужно свержение власти президента Сирии Башара Асада. Он это не скрывает, поэтому будет отдавливать все большие куски территории Сирии. Сейчас он контролирует, не считая Идлиба, более четырех тысяч квадратных километров сирийской территории. Это перемирие продлится месяц-два, может быть, и меньше», - убежден востоковед.
Но, видимо, перемирие сейчас находится под угрозой. Сегодня турецкие СМИ со ссылкой на губернатора приграничной провинции Хатай Рахми Догана сообщили, что число погибших при авиаударе в сирийском Идлибе военнослужащих Турции увеличилось до 33. Американские СМИ со ссылкой на неофициальные данные заявили о 50 погибших военнослужащих Турции.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире СNN Turk объявил, что целью турецких военных в сирийском Идлибе является правительственная армия Башара Асада. Он подчеркнул, что Турция не хочет столкновений с Россией, и даже высказался за совместное патрулирование в Идлибе.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предположил в беседе с НСН, что глава Минобороны Турции сознательно недоговаривает.
«Мало ли что говорит турецкий министр. Он намекает на то, что они только хотят немножко пострелять по армии сирийского президента, а так ничего особенного. А что они начнут под покровом своего воинского контингента пестовать там террористов, пытаясь всё-таки дожать ситуацию со свержением Асада, он не говорит. Что Турция не попытается прирезать к себе часть провинции Идлиб, тоже не говорит», - заметил Сатановский.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что России очень тяжело продолжать свою миссию в Сирии, где сложилась крайне напряженная обстановка.
«С моей точки зрения, все на грани серьезного столкновения. Причем не между сирийцами и турками, а между Россией и Турцией. Кто такой Башар и его армия? Все прекрасно понимают, что если завтра не будет России за его спиной, Турция его просто растопчет. Это ежу понятно. В любом случае, продолжается торг, и турки ведут себя, мягко говоря, не дипломатично. Все наглее и наглее. С этой точки зрения обидно за державу. Наши вынуждены играть, юлить и так далее. Это лишний раз доказывает, что тот крик, который мы слышали осенью о победе, это все липа. И кризис продолжается, у России там тяжелое положение, договориться с турками очень сложно», - отметил он.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.
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