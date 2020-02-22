Востоковед: Министры обороны РФ и Турции договаривались о перемирии в Сирии

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявил, что договоренности о перемирии в Сирии могут быть единственной темой телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

«Говорили о перемирии. О чем еще? Это уже не первая попытка договориться о каких-то компромиссах с Турцией. Хотя в этом случае любой компромисс может быть только временным, потому что Эрдоган (Реджеп Тайип, президент Турции – прим. НСН) рвется к Алеппо. Это по минимуму. А по максимуму ему нужно свержение власти Асада (Башара, президента Сирии – прим. НСН). Он это не скрывает, поэтому будет отдавливать все большие куски территории Сирии. Сейчас он контролирует, не считая Идлиба, более четырех тысяч квадратных километров сирийской территории. Это перемирие продлится месяц-два, может быть, и меньше», - убежден востоковед.

20 февраля стало известно, что войска сирийской оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали новую операцию на юго-востоке от Идлиба и прорвали оборону сирийской армии. По словам Эрдогана, были убиты около 150 сирийских военнослужащих, уничтожены 12 танков, три бронемашины, 14 гаубиц, принадлежащих армии Асада. Сирийское командование обратилось за помощью к российским военным, и бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по позициям протурецких боевиков, позволив сирийским войскам отбить нападение. Ситуация обострилась после гибели турецких военных в Идлибе из-за артобстрела правительственных войск Сирии.