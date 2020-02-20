«Ничего хорошего». Эксперт опасается военного столкновения России и Турции в Сирии

«Подтверждений этому я пока не видел. Сейчас каждый пишет все, что слышит. По моим данным, которые поступили ко мне в час дня, там наступило какое-то успокоение. Тем не менее, с моей точки зрения, все на грани серьезного столкновения. Причем не между сирийцами и турками, а между Россией и Турцией. Кто такой Башар и его армия? Все прекрасно понимают, что если завтра не будет России за его спиной, Турция его просто растопчет. Это ежу понятно. В любом случае, продолжается торг, и турки ведут себя, мягко говоря, не дипломатично. Все наглее и наглее. С этой точки зрения обидно за державу. Наши вынуждены играть, юлить и так далее. Это лишний раз доказывает, что тот крик, который мы слышали осенью о победе, это все липа. И кризис продолжается, у России там тяжелое положение, договориться с турками очень сложно. Удручает то, что турки тоже без России, несмотря на то, что они заигрывают там с американцами, "натовцами", будут чувствовать себя не так уверенно. Тем более что Эрдогана почти нигде не любят. Посмотрим. Я очень надеюсь, что не будет столкновений между турками и нашими, кому-то придется уступать. Но ничего хорошего ждать не приходится», - отметил он.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

