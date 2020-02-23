Названы причины, почему Россия и Турция не будут воевать друг с другом в Сирии
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН пояснил, почему четырехсторонний саммит по Сирии – выход из тупика для России и Турции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Турция не выполняет сочинские договоренности по Сирии, условия которых подписали лидеры стран - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также Песков сообщил, что дата проведения четырёхстороннего саммита по ситуации в Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции будет назначена окончательно после согласования графиков президентов.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН пояснил, почему саммит по Сирии чуть не отложили, а потом передумали – и решили провести.
«Буквально несколько дней назад в Турции, фактически, на официальном уровне высказывалось мнение, что Путину (Владимиру, президенту РФ – прим. НСН) и Эрдогану (Реджепу Тайипу, президенту Турции – прим. НСН) встречаться не надо, что встречу надо отложить. Но буквально за последние 2-3 дня ситуация поменялась – встречаться надо.
Россия и Турция находится в тупике. Взаимные обвинения сторон связаны с нарушениями договоренностей силами Сирии и Турции. Асад (Башар, президент Сирии – прим. НСН) не пошел бы на нарушения без санкции России. Поэтому – последовала реакция турецкой стороны, которая считает Идллиб своей территорией. В этих условиях прийти к согласию невозможно.
Но прямое столкновение никому не нужно – ни Путину, ни Эрдогану. И так как их личная встреча ни к чему бы не привела, принято решение о саммите с участием еще и Германии и Франции. Это выгодно и России с Турцией, и Европе, которая принимает участие в решении общей проблемы. В этом «квадрате» (на саммите по Сирии – прим. НСН) не будет ни правых, ни виноватых. Там будет принято некое соглашение сохранять статус-кво. Проведение саммита – свидетельство того, что прямого военного противостояния в Сирии не будет», - заявил эксперт.
Накануне стало известно о переговорах министров обороны России и Турции по Сирии. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН назвал цель переговоров. Эксперт считает, что речь идет о соблюдении временного перемирия в регионе.
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