Названы причины, почему Россия и Турция не будут воевать друг с другом в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Турция не выполняет сочинские договоренности по Сирии, условия которых подписали лидеры стран - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Песков сообщил, что дата проведения четырёхстороннего саммита по ситуации в Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции будет назначена окончательно после согласования графиков президентов.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН пояснил, почему саммит по Сирии чуть не отложили, а потом передумали – и решили провести.

«Буквально несколько дней назад в Турции, фактически, на официальном уровне высказывалось мнение, что Путину (Владимиру, президенту РФ – прим. НСН) и Эрдогану (Реджепу Тайипу, президенту Турции – прим. НСН) встречаться не надо, что встречу надо отложить. Но буквально за последние 2-3 дня ситуация поменялась – встречаться надо.