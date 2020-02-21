Сатановский: После Сирии Турция может замахнуться на Ирак

Заявление было сделано на фоне провалившейся вылазки сирийских боевиков, в которой, по некоторым данным, участвовали и турецкие военнослужащие. Они попытались прорвать оборону сирийской армии под прикрытием огня турецкой артиллерии, но российские Су-24 помогли силам Асада отбить атаку. В Минобороны Турции после этого не стали скрывать, что хотят иметь в своем распоряжении американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Но и от российских С-400 турки отказываться не собираются.

Комментируя в эфире НСН события в Идлибе, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предположил, что глава Минобороны Турции сознательно недоговаривает.

«Значит, это против желания Турции. Так случайно вышло. Ввели войска в соседнюю страну, а там, оказывается, Россия. Она там, правда, уже довольно давно, с 2015 года. Наверное, они только что заметили.

Мало ли что говорит турецкий министр. Он намекает на то, что они только хотят немножко пострелять по армии сирийского президента, а так ничего особенного. А что они начнут под покровом своего воинского контингента пестовать там террористов, пытаясь всё-таки дожать ситуацию со свержением Асада, он не говорит. Что Турция не попытается прирезать к себе часть провинции Идлиб, тоже не говорит», - заметил Сатановский.

По его мнению, турецкие власти могут попытаться расширить своё влияние и в других регионах, тем более что предыдущий опыт оказался для Анкары успешным: с 1970-х годов года существует признанная только Турцией Турецкая Республика Северного Кипра.

«С 1970-х годов Турция оккупирует северный Кипр, и чем Турции это плохо? Это, помимо прочего, дало ей повод держать восточный плацдарм в Средиземноморье, претендовать на нефтяной и газовый шельф этого острова. Может, и с Сирией так? А завтра и с северным Ираком? Вполне», - сказал Сатановский в беседе с НСН.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что России становится всё сложнее договариваться с Турцией по Сирии, и турки в этом «торге» ведут себя «мягко говоря, не дипломатично».

