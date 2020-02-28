Новости за ночь: В сирийском Идлибе погибли 33 турецких военных

При этом американские СМИ со ссылкой на неофициальные данные заявили о 50 погибших военнослужащих Турции, передает РИА ФАН.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал произошедшее нападением на Турцию и атакой на НАТО, сообщает RT. Политик высказался за создание бесполётной зоны в Идлибе.

После удара по сирийским военным в Анкаре пообещали отомстить режиму Башара Асада. Турецкий министр обороны Хулуси Акар прямо с совещания у президента Реджепа Тайипа Эрдоагана поехал в Штаб командования тактическими действиями в Идлибе на границе с с Сирией. По данным агентства Anadolu, военачальник будет лично руководить операцией турецких военнослужащих в провинции Идлиб.