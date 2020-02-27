Турки обстреливают российские военные самолеты в Идлибе

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров ранее в беседе с НСН заявил, что единственной темой недавних телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

«Говорили о перемирии. О чем еще? Это уже не первая попытка договориться о каких-то компромиссах с Турцией. Хотя в этом случае любой компромисс может быть только временным, потому что Эрдоган рвется к Алеппо. Это по минимуму. А по максимуму ему нужно свержение власти Асада. Он это не скрывает, поэтому будет отдавливать все большие куски территории Сирии. Сейчас он контролирует, не считая Идлиба, более четырех тысяч квадратных километров сирийской территории. Это перемирие продлится месяц-два, может быть, и меньше», - убежден востоковед.

