Перспективы диалога между Ираном и США выглядят неопределённо, в том числе из‑за внутренней ситуации в Америке. Согласно опросу Financial Times, 53% зарегистрированных американских избирателей считают, что при Трампе их финансовое положение ухудшилось, а 64% уверены, что экономика движется в неверном направлении. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов Белый дом вынужден учитывать эти настроения, так как любой новый удар по Ирану немедленно отразится на ценах на бензин. Показательно, что вице‑президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поставил удержание цен на нефть и газ выше, чем недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.



Эскалация уже принесла ощутимые военные издержки. Как писала The New York Times, атака Ирана на американскую базу в Бахрейне вывела из строя один из ключевых логистических узлов ВМС США на Ближнем Востоке — теперь снабжение приходится перебрасывать через Диего‑Гарсию, расположенную почти в 2200 милях от авианосной группы у берегов Ирана. Кроме того, по подсчётам WSJ, судоходство в Ормузском проливе сократилось впятеро. Так, если до войны через него ежедневно проходило более 130 судов, то в июле — в среднем лишь 26.



Меняется и позиция союзников США. По данным The Washington Post, страны Персидского залива всё чаще сомневаются в способности Вашингтона добиться сделки с Тегераном, а некоторые открыто обсуждают целесообразность размещения у себя крупных американских военных объектов. Примечательно, что Иран и Оман, по сообщениям СМИ, уже согласовали общую карту судоходства в Ормузском проливе — то есть вопросы контроля над одной из главных морских артерий мира обсуждаются без участия США.



Параллельно развивается теневой экспорт нефти. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, танкеры проходят Ормузский пролив с отключёнными транспондерами, а затем переваливают нефть на крупные суда в Оманском заливе. Объём таких секретных перевозок уже превысил 4 млн баррелей в день, и, по оценкам аналитиков, они помогают удерживать котировки Brent на уровне 80–90 долларов за баррель. Такие перевозки продолжаются несколько месяцев. Основными экспортерами выступают ОАЭ, Ирак, Катар и Кувейт.

