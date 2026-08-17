В Иране объявили награду за взятие в плен солдат США

Жителям Ирана предложили награду за каждого солдата американской армии, взятого в плен или ликвидированного, сообщает Iran International.

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Об этом заявил начальник Генерального штаба иранской армии Амир Хатами. По его словам, любой иранец может получить за это $30 тыс.

Женщинам за это будет полагаться двойное вознаграждение. Кроме того, иранская армия собирается сделать музей, где в качестве экспонатов предстанет оружие, из которого убивали американских солдат. Выкупать его у граждан будут по цене вдвое выше рыночной, выдавая взамен новое.

Ранее Иран описал внешнюю политику США отрывком из произведения Достоевского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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