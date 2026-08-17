Актриса Хайден Панеттьери умерла на 37-м году жизни

«Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и радость тем, кто знал ее, и миллионам тех, кто смотрел на нее с экрана», - указал он.

Подробности смерти актрисы не приводятся.

Хайден Панеттьери известна по сериалам «Нэшвилл» и «Герои» и фильмам «Оно. Ночной кошмар», «Крик 4», «Крик 6», пишет Ura.ru. В прошлом артистка встречалась с боксером Владимиром Кличко, у пары есть дочь Кайя-Евдокия. По данным СМИ, после рождения ребенка у Панеттьери началась депрессия, актриса злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами.

