Актриса Хайден Панеттьери умерла на 37-м году жизни
Американская актриса Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. Об этом сообщает телеканал ABC.
О смерти звезды рассказал ее представитель.
«Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и радость тем, кто знал ее, и миллионам тех, кто смотрел на нее с экрана», - указал он.
Подробности смерти актрисы не приводятся.
Хайден Панеттьери известна по сериалам «Нэшвилл» и «Герои» и фильмам «Оно. Ночной кошмар», «Крик 4», «Крик 6», пишет Ura.ru. В прошлом артистка встречалась с боксером Владимиром Кличко, у пары есть дочь Кайя-Евдокия. По данным СМИ, после рождения ребенка у Панеттьери началась депрессия, актриса злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами.
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