Россиянка Самсонова проиграла американке Гауфф на турнире в Цинциннати

Российская спортсменка Людмила Самсонова проиграла представительнице США Коко Гауфф во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

Россиянка уступила сопернице со счетом 2:6, 6:4, 6:1. В третьем круге Гауфф встретится со своей соотечественницей Энн Ли.

Людмиле Самсоновой 27 лет, теннисистка занимает 43-ю строчку в рейтинге WTA. В свою очередь, Гауфф 22 года, она расположилась на 4-м месте в списке.

Ранее стало известно, что победительницей турнира WTA в Торонто стала представительница Польши Ига Свентек.

