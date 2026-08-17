Россиянка Самсонова проиграла американке Гауфф на турнире в Цинциннати
Российская спортсменка Людмила Самсонова проиграла представительнице США Коко Гауфф во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.
Россиянка уступила сопернице со счетом 2:6, 6:4, 6:1. В третьем круге Гауфф встретится со своей соотечественницей Энн Ли.
Людмиле Самсоновой 27 лет, теннисистка занимает 43-ю строчку в рейтинге WTA. В свою очередь, Гауфф 22 года, она расположилась на 4-м месте в списке.
Ранее стало известно, что победительницей турнира WTA в Торонто стала представительница Польши Ига Свентек.
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