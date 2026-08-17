Под Белгородом при ракетном обстреле погибли шесть человек

Село Колосково в Валуйском округе Белгородской области подверглось ракетному ударе ВСУ, есть жертвы. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

«В результате прилета украинских снарядов погибли шесть человек», — написал он в мессенджере «Макс».

Кроме того, при атаке пострадали четыре человека, в их числе 14-летний ребенок. Двое из них, включая несовершеннолетнего, были госпитализированы.

Ранее в Ростовской области пять человек погибли после атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, пишет 360.ru.

