Под Белгородом при ракетном обстреле погибли шесть человек
17 августа 202607:59
Юлия Савченко
Село Колосково в Валуйском округе Белгородской области подверглось ракетному ударе ВСУ, есть жертвы. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
«В результате прилета украинских снарядов погибли шесть человек», — написал он в мессенджере «Макс».
Кроме того, при атаке пострадали четыре человека, в их числе 14-летний ребенок. Двое из них, включая несовершеннолетнего, были госпитализированы.
Ранее в Ростовской области пять человек погибли после атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, пишет 360.ru.
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