У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 зарегистрировали у берегов Севастополя. Об этом заявила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь в беседе с ТАСС.

Сейсмособытие произошло в 01:22 мск в Черном море в 50 километрах от Севастополя.

«Энергетический класс события составил 10,6, магнитуда - 3,4», — подчеркнула Бондарь.

Землетрясение не ощущалось на суше.

Ранее подземные толчки магнитудой 4,1 произошли в Туве, пишет Ura.ru.

