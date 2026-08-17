У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,4
17 августа 202609:05
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 3,4 зарегистрировали у берегов Севастополя. Об этом заявила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь в беседе с ТАСС.
Сейсмособытие произошло в 01:22 мск в Черном море в 50 километрах от Севастополя.
«Энергетический класс события составил 10,6, магнитуда - 3,4», — подчеркнула Бондарь.
Землетрясение не ощущалось на суше.
Ранее подземные толчки магнитудой 4,1 произошли в Туве, пишет Ura.ru.
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