Она подчеркнула необходимость усилить давление на Россию, отметив при этом, что страна уже заплатила «высокую цену». По словам Каллас, в случае утверждения пакета число подсанкционных российских лиц и организаций вырастет сразу на треть.



Евросоюз планирует расширить санкционное давление уже этой осенью. По данным газеты «Известия», ссылающейся на европейские дипломатические источники, Брюссель стремится принять новый пакет ограничений к середине октября. В настоящее время документ готовит Еврокомиссия, но на рассмотрение Совета ЕС он ещё не поступал. При этом, как сообщают источники, основной фокус новых мер будет направлен на борьбу с обходом уже действующих рестрикций — масштабных новых ограничений, вероятно, не предвидится.

САНКЦИОННАЯ УСТАЛОСТЬ



Издание El País отмечает, что Евросоюзу становится всё труднее находить новые цели для санкций, не сталкиваясь с возражениями стран‑участниц. Спустя четыре года с момента введения первых ограничений механизм, ранее действовавший почти единогласно, «начинает проявлять признаки усталости»: санкционный список уже настолько обширен, что находить новые объекты для ограничений становится сложно. Эту тенденцию наглядно продемонстрировал 21‑й пакет санкций: его удалось согласовать лишь после учёта требований ряда государств, когда согласование фактически превратилось в торг между Брюсселем и национальными правительствами.