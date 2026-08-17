Санкционная усталость: Чем пугает «рекордный» пакет Евросоюза против России
Евросоюз готовит новый, рекордный по масштабу пакет санкций против России, но внутри альянса растёт сопротивление: страны требуют исключений и блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик.
Евросоюз готовится к принятию нового, 22‑го пакета санкций против России. Он станет самым масштабным с 2022 года. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Она подчеркнула необходимость усилить давление на Россию, отметив при этом, что страна уже заплатила «высокую цену». По словам Каллас, в случае утверждения пакета число подсанкционных российских лиц и организаций вырастет сразу на треть.
Евросоюз планирует расширить санкционное давление уже этой осенью. По данным газеты «Известия», ссылающейся на европейские дипломатические источники, Брюссель стремится принять новый пакет ограничений к середине октября. В настоящее время документ готовит Еврокомиссия, но на рассмотрение Совета ЕС он ещё не поступал. При этом, как сообщают источники, основной фокус новых мер будет направлен на борьбу с обходом уже действующих рестрикций — масштабных новых ограничений, вероятно, не предвидится.
САНКЦИОННАЯ УСТАЛОСТЬ
Издание El País отмечает, что Евросоюзу становится всё труднее находить новые цели для санкций, не сталкиваясь с возражениями стран‑участниц. Спустя четыре года с момента введения первых ограничений механизм, ранее действовавший почти единогласно, «начинает проявлять признаки усталости»: санкционный список уже настолько обширен, что находить новые объекты для ограничений становится сложно. Эту тенденцию наглядно продемонстрировал 21‑й пакет санкций: его удалось согласовать лишь после учёта требований ряда государств, когда согласование фактически превратилось в торг между Брюсселем и национальными правительствами.
Газета Financial Times сообщает о заметном снижении поддержки новых санкций внутри ЕС. Всё больше стран‑членов требуют исключений из предлагаемых ограничений или блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик. На настроения в союзе влияют рост экономических издержек, ослабление решимости поддерживать Украину, а также ожидания возможного мирного соглашения. Проблематичность санкций проявляется и в неожиданных сферах: например, ограничения мешают операциям по тушению лесных пожаров во Франции и Испании — из‑за них европейские страны не могут использовать российские вертолёты «Камова» (Ка‑32), что существенно усложняет борьбу с возгораниями.
Политологи, опрошенные ТАСС, считают, что ЕС приблизился к пределу политического согласия вокруг санкций, а «эпоха крупных и относительно легко согласуемых пакетов» подходит к концу. Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что дальше Евросоюз будет чаще переходить к точечным мерам против отдельных компаний, банков, судов и схем обхода санкций. Хотя такие решения проще согласовать, их политический и экономический эффект будет заметно скромнее. По мнению эксперта, проблема не столько в исчерпании возможностей для новых ограничений, сколько в том, что каждое следующее решение всё чаще затрагивает не только российские, но и собственные европейские компании, рабочие места, энергетику и логистику. В итоге санкционная политика становится менее единой и всё больше напоминает «конструктор» из исключений, переходных периодов и особых условий.
Схожую точку зрения разделяет научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Он отмечает, что согласование новых ограничительных мер всё чаще превращается в торг между большими и малыми странами. Пиком санкционного давления стали первые пакеты 2022 года — удары по российской финансовой системе, ведущим банкам и курс на отказ от российских энергоносителей, которые могли носить шоковый характер для экономики РФ. Сейчас, по словам Шеина, «санкционная фантазия ЕС иссякает». При этом политически для Евросоюза важнее сам факт принятия новых пакетов, нежели их содержание: это демонстрирует единство в поддержке Украины. Более решительные меры, считает эксперт, могут быть приняты лишь в случае дальнейшей эскалации конфликта или успешной «продажи» населению темы российской угрозы.
Президент России Владимир Путин назвал западные санкции против Москвы рекордными как по количеству, так и по бесполезности. Он подчеркнул, что ограничения прежде всего наносят ущерб самим их авторам и инициаторам, а с 2022 года «русофобская машина была запущена на полный ход». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что новые ограничения напрямую бьют по интересам стран ЕС.
ЯДЕРНЫЕ УГРОЗЫ И «КРАСНЫЕ ЛИНИИ»
На фоне дискуссий о санкциях в информационном пространстве активно обсуждаются и другие острые темы. Так, профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х заявил, что использование Киевом беспилотников британского производства может спровоцировать ядерную войну. По словам Диесена, западным странам необходимо срочно начинать переговорный процесс с Москвой, однако европейские политики совершенно не способны достичь дипломатических успехов, отмечает RT. Газета Times со ссылкой на источники в украинских войсках сообщила, что Киев начал применять дроны, произведённые компанией Callen‑Lenz в английском графстве Уилтшир, для ударов по объектам вглубь территории России — в частности, по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле. Эта ситуация вызвала раскол в западном обществе и среди европейских аналитиков. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал применение украинских БПЛА чудовищной ошибкой, отметив, что попытки Лондона «вытянуть Украину за уши» не принесут результата.
Бывший министр обороны США и экс‑глава ЦРУ Леон Панетта в беседе с немецкой газетой Bild заявил, что Россия представляет растущую угрозу для Европы, и призвал НАТО провести «красные линии». По его мнению, Москва хочет проверить, будут ли члены альянса соблюдать пятую статью устава, предусматривающую коллективную оборону. При этом Панетта резко раскритиковал администрацию Дональда Трампа за «двойные действия» в конфликте на Украине, указав на недостаточную поддержку Киева, в частности в вопросе поставок систем ПВО.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что инциденты с российскими судами могут использоваться для формирования в европейском обществе образа военной угрозы со стороны России. По его словам, такие события носят характер провокаций, призванных поддерживать антироссийские и военные настроения в Европе, а также обосновывать рост военных расходов стран НАТО и увеличение бюджетных ассигнований — в том числе для финансовой помощи Украине. При этом в беседе с «Известиями» эксперт подчёркивает, что Россия не находится в состоянии войны с европейскими государствами.
В России подобные утверждения отвергают. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в НАТО сами придумали тезис о якобы имеющихся у России планах нападения на альянс и постоянно муссируют эту тему без каких‑либо аргументов. Парламентарий сослался на слова Владимира Путина о том, что у Москвы нет ни оснований, ни мотивации для нападения на НАТО. Кроме того, по словам Колесника, у России есть собственные задачи.
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