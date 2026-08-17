Фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2027 год
17 августа 202608:57
Юлия Савченко
Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на следующий год. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее планировалось, что фестиваль состоится 21-30 августа на Красной площади в Москве.
«По независящим от организаторов причинам проведение XVIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" перенесено с 2026-го на 2027-й», — заявили координаторы.
О точных сроках проведения мероприятия объявят дополнительно, пишет Ura.ru.
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