Фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2027 год

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на следующий год. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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Ранее планировалось, что фестиваль состоится 21-30 августа на Красной площади в Москве.

«По независящим от организаторов причинам проведение XVIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" перенесено с 2026-го на 2027-й», — заявили координаторы.

О точных сроках проведения мероприятия объявят дополнительно, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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