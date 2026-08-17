СМИ: Иран мог использовать данные приложения Strava для отслеживания военных США

По данным телеканала, Тегеран также мог с помощью него выбирать цели для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с иранской стороной регулярно публиковал пробежки с базы в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza. Спустя шесть дней Иран ударил по отелю. Ранения получили два сотрудника Пентагона.

На авиабазе Муваффак-ас-Салти в Иордании до начала войны американские военнослужащие публиковали сотни тренировок. Во время перемирия более 70% маршрутов начинались или заканчивались у казарм. 17 июля Иран ударил по ним. Тогда погибли трое военных.

Ранее полковник ФСБ не увидел в фитнес-трекерах угрозы для безопасности военных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

