СМИ: Иран мог использовать данные приложения Strava для отслеживания военных США
Иранские военные могли использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания военных США, сообщает Sky News.
По данным телеканала, Тегеран также мог с помощью него выбирать цели для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с иранской стороной регулярно публиковал пробежки с базы в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza. Спустя шесть дней Иран ударил по отелю. Ранения получили два сотрудника Пентагона.
На авиабазе Муваффак-ас-Салти в Иордании до начала войны американские военнослужащие публиковали сотни тренировок. Во время перемирия более 70% маршрутов начинались или заканчивались у казарм. 17 июля Иран ударил по ним. Тогда погибли трое военных.
Ранее полковник ФСБ не увидел в фитнес-трекерах угрозы для безопасности военных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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