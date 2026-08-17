В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом погиб один человек, пятеро пострадали

Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.

В Иркутской области в ДТП пострадали восемь человек

ДТП произошло на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау.

«В результате дорожной аварии погиб пешеход и пострадали 5 пассажиров автобуса... Движение затруднено», — отметили в ведомстве.

На месте инцидента работают Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа.

Ранее в Пермском крае автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, пострадали двое детей и пять взрослых, пишет 360.ru.

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ФОТО: Прокуратура Москвы
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