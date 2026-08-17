В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом погиб один человек, пятеро пострадали
Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.
ДТП произошло на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау.
«В результате дорожной аварии погиб пешеход и пострадали 5 пассажиров автобуса... Движение затруднено», — отметили в ведомстве.
На месте инцидента работают Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа.
Ранее в Пермском крае автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, пострадали двое детей и пять взрослых, пишет 360.ru.
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