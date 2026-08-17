В России захотели сократить сроки возведения многоквартирных домов

Средние сроки строительства многоквартирных домов в России планируют сократить до 1 тысячи дней. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Муценек в беседе с ТАСС.

Как отметил замминистра, ранее срок возведения типового дома составлял 2 181 день.

«Это до начала активной работы по сокращению строительного цикла. За последние несколько лет нам удалось оптимизировать эту работу до 1 250 дней», - рассказал он.

Работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла проводят в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Цель к 2030 году - тысяча дней.

Как отметил Муценек, сокращение сроков строительства уже дало довольно большой мультипликативный эффект на всех этапах. Также замминистра указал на необходимость работать над сокращением числа процедур и документов, но сохранять безопасность и качество.

Ранее стало известно, что правительство РФ дополнительно выделит около 300 млн рублей на возведение жилья в малых городах и сельской местности, напоминает Ura.ru.

