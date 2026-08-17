Вторая волна: Почему возник и сколько продлится топливный кризис в России
Россия столкнулась со второй волной топливного кризиса: перебои с поставками бензина и дизтоплива вынуждают регионы вводить жёсткие ограничения на АЗС.
В России нарастает вторая волна топливного кризиса. В ряде регионов сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива на АЗС, из‑за чего власти вынуждены вводить ограничительные меры.
На совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива вице‑премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению проблемных регионов, отмечает RT. В центре внимания оказались Оренбургская, Липецкая, Тверская и Орловская области, Республика Тыва, Краснодарский край, Республика Хакасия, Забайкальский, Приморский и Красноярский края.
В Минэнерго РФ сообщили, что крупные нефтяные компании наращивают поставки в наиболее уязвимые субъекты РФ. При этом в правительстве со ссылкой на данные Минсельхоза подчёркивают, что предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объёме, а уборочная кампания идёт в штатном режиме.
Особенно сложная обстановка сложилась в Оренбургской области: после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Орске предприятие было полностью остановлено. По словам губернатора Евгения Солнцева, поражающие элементы повредили ключевую инфраструктуру, а из‑за импортного оборудования и санкций ремонт может затянуться до шести месяцев. В регионе идёт перенастройка логистики: из 287 АЗС работают 80%, приоритет отдаётся спецтранспорту. На местных заправках действует система «чёт‑нечёт» (отпуск бензина зависит от номера автомобиля и даты), введён запрет на заправку топлива в канистры, а также установлены лимиты: на бензин (АИ‑92, АИ‑95) — от 15 до 30 л в одни руки, на дизельное топливо — до 60 л в населённых пунктах и до 200 л на трассах.
Практика «чёт‑нечёт» и лимитов распространяется и на другие регионы. С 15 августа такая система вводится в Калужской области — по словам губернатора Владислава Шапши, на заправках вновь длинные очереди, и нужны дополнительные меры стабилизации. В Липецкой области с 13 августа также вернули «чёт‑нечёт» и лимиты (не более 30 л бензина на автомобиль): как пояснил губернатор Игорь Артамонов, это нужно, чтобы упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин. Временные лимиты на отпуск до 40 л бензина на городских АЗС ввели и в Астраханской области по предложению ЛУКОЙЛа и «Газпрома»: губернатор Игорь Бабушкин считает, что это поможет снизить ажиотажный спрос и стабилизировать запасы. К отпуску топлива по лимитам вернулись также в Волгоградской и Иркутской областях.
В Тамбовской области с 14 августа отменили систему «чёт‑нечёт» на несетевых заправках (она действовала с 20 июля), но на сетевых АЗС правило сохраняется. На всех АЗС региона по‑прежнему действует ограничение — не более 30 л на один автомобиль, а на сетевых станциях также запрещён отпуск топлива в канистры. Время работы каждой станции зависит от интенсивности продаж, на заправках дежурят сотрудники полиции для предотвращения конфликтов. Как пояснил глава области Евгений Первышов, Тамбовская область полностью зависит от поставок топлива из других регионов.
В Севастополе с воскресенья продажа АИ‑95 и АИ‑92 будет осуществляться по QR‑кодам с лимитом в 20 л, остальные виды топлива останутся в свободной продаже, но тоже с лимитом в 20 л. Проблемы с поставками на полуострове начались ещё в конце мая, и нормализации ситуации ожидают к началу сентября. Напряжённой называют ситуацию и в Сочи: по словам мэра Андрея Прошунина, запасы и распределение топлива остаются напряжёнными, но контролируемыми. На станциях дежурят волонтёры, которые информируют автомобилистов о режиме работы и наличии топлива. Особое внимание уделяется логистике выгрузки и равномерному распределению горючего, чтобы сохранить резерв для нужд организаций и служб.
Повышенный спрос на топливо осложняет обстановку в Краснодарском крае в разгар курортного сезона: количество отдыхающих, приезжающих на личных автомобилях, выросло до 50 тыс. машин в сутки. Наиболее сложная ситуация — на Азово‑Черноморском побережье. Губернатор Вениамин Кондратьев обратился к вице‑премьеру Александру Новаку с просьбой увеличить объёмы поставок бензина для региона.
Для сдерживания цен на топливо власти отдельных регионов договариваются с нефтетрейдерами и АЗС. Так, Новосибирская область стала первым регионом, где заключили соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок: максимальная надбавка на топливо не должна превышать 15% от оптовой цены. При этом сохраняется заметный разрыв в стоимости топлива на сетевых и частных АЗС: например, в Новосибирской области на сетевых станциях АИ‑92 стоит 62–64 руб. за литр, а на частных — до 120 руб.; АИ‑95 на сетевых АЗС продаётся по 66–69 руб., на частных — до 100–130 руб. В Российском топливном союзе отмечают, что частные заправки продолжают оставаться без нефтепродуктов: им доступны лишь небольшие объёмы топлива по ценам в 1,5–2 раза выше биржевых, а поставки с биржи зачастую не осуществляются, поскольку нефтяники в первую очередь снабжают собственные сети.
По данным Росстата, за неделю (на 10 августа к 4 августа) средняя стоимость основных видов топлива в России снизилась: АИ‑92 подешевел на 60 коп., АИ‑95 — на 50 коп., дизельное топливо — на 2,3 руб. Однако в ряде регионов стоимость бензина остаётся выше 100 руб. за литр — особенно тяжёлая ситуация в Крыму, Севастополе, Калмыкии, Чечне и Тыве. При этом с начала года по середину июля розничные цены на АЗС по РФ на АИ‑92 и АИ‑95 выросли на 7,4% (до 67,03 и 72,14 руб. за литр соответственно), а дизтопливо подорожало на 12,1% (до 86,85 руб. за литр). У вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) рост цен оказался умеренным, тогда как у независимых операторов он в восемь–десять раз выше.
Эксперты связывают текущую ситуацию с проблемами нефтепереработки, в том числе из‑за атак на НПЗ и плановых ремонтов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что сокращение объёмов переработки особенно ощутимо летом из‑за высокого спроса, и стабилизация возможна лишь осенью.
«Мы видим, что Украина пытается вновь бить по российским НПЗ, и в августе у нас нефтепереработка будет зависеть от того, сможем ли мы обеспечить им безопасность или нет. Я думаю, что август будет довольно напряженным с точки зрения обеспеченности топливом. Сейчас ситуация очень шаткая. Мы видим, что на рынке вроде было полегче, и даже в Крыму снимали ограничения на продажу топлива. Но сейчас опять у нас возникают дополнительные очереди на заправках, опять какие-то заправки не работают или где-то представлены один-два вида топлива. Опять же август — это высокий сезон. Поэтому расслабляться еще рано. В сентябре будет полегче за счет того, что потребление будет снижаться, и рынку проще будет сбалансироваться», — сказал Юшков в эфире НСН.
ОСЕННЯЯ ВОЛНА
Источники издания «Коммерсант» прогнозируют новую волну нехватки топлива в сентябре из‑за плановых ремонтов на крупных российских предприятиях и белорусском Новополоцком НПЗ («Нафтан»). Белоруссия ранее активно замещала объёмы, выпадающие из‑за снижения выработки российских заводов: в июле страна поставила в РФ рекордные 212 тыс. тонн бензина и 162 тыс. тонн дизтоплива. Однако в августе отгрузки сократились: продажи железнодорожных партий белорусского бензина составили 21 тыс. тонн (против 165 тыс. тонн в предыдущий период), а по дизтопливу реализация упала до 8,5 тыс. тонн (против 115,9 тыс. тонн). Участники рынка снизили закупки белорусского топлива, рассчитывая на улучшение ситуации с производством в РФ.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что ремонт Новополоцкого НПЗ в первую очередь затронет потребителей в Поволжье, поскольку значительная часть его бензина реализовывалась через трейдеров. Дополнительный риск создают непредсказуемые атаки на НПЗ, которые могут усугубить ограниченное предложение в сентябре–октябре. Частично компенсировать снижение поставок из Белоруссии могут морские отгрузки из Индии. По данным Bloomberg, в начале августа в Мурманск доставили первые 60 тыс. тонн индийского бензина. По оценкам Reuters, общий объём ежемесячного импорта топлива в РФ может достичь 400 тыс. тонн, однако, скорее всего, он пойдёт на АЗС вертикально интегрированных компаний, минуя биржевой рынок.
Управляющий партнёр трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что сентябрь и октябрь традиционно характеризуются пиковым спросом на нефтепродукты из‑за роста экономической активности. Регуляторам предстоит сложная задача по обеспечению баланса рынка, учитывая необходимость плановых ремонтов. При этом, по его словам, потребительская паника, характерная для начала лета, утихла, а адаптация покупателей к новым условиям способствовала снижению оптовых цен на вторичном рынке нефтепродуктов.
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