На совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива вице‑премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению проблемных регионов, отмечает RT. В центре внимания оказались Оренбургская, Липецкая, Тверская и Орловская области, Республика Тыва, Краснодарский край, Республика Хакасия, Забайкальский, Приморский и Красноярский края.

В Минэнерго РФ сообщили, что крупные нефтяные компании наращивают поставки в наиболее уязвимые субъекты РФ. При этом в правительстве со ссылкой на данные Минсельхоза подчёркивают, что предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объёме, а уборочная кампания идёт в штатном режиме.



Особенно сложная обстановка сложилась в Оренбургской области: после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Орске предприятие было полностью остановлено. По словам губернатора Евгения Солнцева, поражающие элементы повредили ключевую инфраструктуру, а из‑за импортного оборудования и санкций ремонт может затянуться до шести месяцев. В регионе идёт перенастройка логистики: из 287 АЗС работают 80%, приоритет отдаётся спецтранспорту. На местных заправках действует система «чёт‑нечёт» (отпуск бензина зависит от номера автомобиля и даты), введён запрет на заправку топлива в канистры, а также установлены лимиты: на бензин (АИ‑92, АИ‑95) — от 15 до 30 л в одни руки, на дизельное топливо — до 60 л в населённых пунктах и до 200 л на трассах.