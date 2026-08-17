СМИ: Экспортеры тайно наладили вывоз нефти через Ормузский пролив
На Ближнем Востоке поставщики нефти негласно наладили систему перевозки нефти через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, танкеры перемещаются с выключенными транспондерами, перегружая сырье на крупные суда в Оманском заливе. Ежедневный объем таких секретных перевозок превышает 4 млн баррелей. Это позволяет удерживать цены на нефть Brent в диапазоне $80–90 за баррель.
Такие перевозки продолжаются несколько месяцев. Основными экспортерами выступают ОАЭ, Ирак, Катар и Кувейт. Темпы вывоза сырья не снижаются, несмотря на обстрелы судов, увеличение количества ЧП с нефтяными разливами и гибель моряков. Для многих судовладельцев и экспортеров такой транзит остается единственным способом поддерживать поставки.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп собрался объявить Ормузский пролив «территорией США». Он заявил, что Вашингтон полностью контролирует пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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