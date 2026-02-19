Над регионами России сбили 113 украинских беспилотников
Более 110 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Отмечается, что 50 БПЛА ликвидировали в Брянской области, 35 - в Смоленской, 12 - в Тверской, десять - в Новгородской. Кроме того, четыре дрона сбили над Ленинградской областью, еще два - над Калужской.
Ранее стало известно, что украинские БПЛА атаковали гражданские объекты в городе Великие Луки Псковской области, загорелся резервуар на нефтебазе, пишет 360.ru.
