Разведка США сообщила Трампу о «самом слабом состоянии» режима в Иране
Американские разведывательные службы представили главе государства Дональду Трампу отчёты, согласно которым правительство Ирана находится в «самом слабом состоянии» со времён Исламской революции 1979 года, сообщает The New York Times.
По данным издания, многочисленные доклады разведки говорят о том, что власть в Тегеране пошатнулась до беспрецедентного уровня. Вспыхнувшие в конце 2025 года протесты охватили даже регионы, традиционно считавшиеся оплотом поддержки верховного лидера Али Хаменеи.
На этом фоне исторически слабая экономика страны лишила правительство возможности улучшить положение граждан, а силовое подавление демонстраций в январе текущего года ещё больше оттолкнуло людей от власти.
Ранее стало известно, что Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
