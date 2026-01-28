Разведка США сообщила Трампу о «самом слабом состоянии» режима в Иране

Американские разведывательные службы представили главе государства Дональду Трампу отчёты, согласно которым правительство Ирана находится в «самом слабом состоянии» со времён Исламской революции 1979 года, сообщает The New York Times.

СМИ: США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам

По данным издания, многочисленные доклады разведки говорят о том, что власть в Тегеране пошатнулась до беспрецедентного уровня. Вспыхнувшие в конце 2025 года протесты охватили даже регионы, традиционно считавшиеся оплотом поддержки верховного лидера Али Хаменеи.

На этом фоне исторически слабая экономика страны лишила правительство возможности улучшить положение граждан, а силовое подавление демонстраций в январе текущего года ещё больше оттолкнуло людей от власти.

Ранее стало известно, что Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

