На юге Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на юге Ирана у побережья Персидского залива. Об этом заявили в немецком исследовательском центре геонаук (GFZ).

Подземные толчки зафиксировали в 03.43 UTC (06.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,4 на юге Ирана, пишет RT. Сейсмособытие произошло в 37 км от города Мохр.

Данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее три землетрясения зарегистрировали в районе Курильских островов.

