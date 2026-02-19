На юге Ирана произошло землетрясение
19 февраля 202607:58
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на юге Ирана у побережья Персидского залива. Об этом заявили в немецком исследовательском центре геонаук (GFZ).
Подземные толчки зафиксировали в 03.43 UTC (06.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,4 на юге Ирана, пишет RT. Сейсмособытие произошло в 37 км от города Мохр.
Данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало.
Ранее три землетрясения зарегистрировали в районе Курильских островов.
