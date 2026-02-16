Нефть по 100 долларов: К чему приведут удары Израиля и США по Ирану
Игорь Юшков в эфире НСН представил два возможных сценария военной операции Израиля в Иране.
Если США и Израиль попытаются уничтожить руководство Ирана, тогда Иран перекроет Ормузский пролив, в таком случае цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель и выше, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пойдет на сделку с Ираном только при выполнении трёх условий. По его словам, Тегеран должен полностью вывезти уран и демонтировать все мощности по его обогащению, ограничить радиус действия своих ракет до 300 километров, чтобы они не могли достичь территории Израиля. Еще одно требование — демонтаж так называемой "оси террора", под которой Израиль понимает поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в регионе. При этом западные СМИ пишут о подготовке военных операций против исламской республики, причем рассчитанных на несколько недель. Американский лидер Дональд Трамп уже пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению. Юшков раскрыл последствия такой операции.
«Все будет зависеть от того, какие задачи в рамках операции будут ставить перед собой США и Израиль. В прошлом году, когда они наносили удары по Ирану, они хотели повредить ядерные объекты. Сейчас к Ирану вводятся гораздо более жесткие требования. Трамп заявлял о том, что протесты в Иране происходят против властей. Грубо говоря, для решения проблемы теперь нужно сменить власть. Тут два сценария. Первый, когда США и Израиль будут наносить удары по экономической инфраструктуре, чтобы усугубить экономические проблемы, расширить базу протестов в Иране. Тогда они будут бить и по экспорту нефти, либо по портам, либо просто блокировать экспорт, как они с Венесуэлой сделали. Тогда с мирового рынка уйдет примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это большие объемы, что может толкнуть цены на нефть к 80 долларам за баррель», - рассказал он.
Юшков также назвал условие, при котором Иран перекроет Ормузский пролив, что лишит рынок 20% нефти.
«Второй сценарий – попытка США и Израиля уничтожить руководство Ирана, тогда Иран как раз перекроет Ормузский пролив. Тогда 20% мировой торговли нефтью будут заперты внутри Персидского залива. В таком случае цены уйдут выше 100 долларов за баррель. Это самый радикальный сценарий, который приведет к глобальному энергетическому кризису», - предупредил собеседник НСН.
Иран может перегородить Ормузский пролив, что приведет к коллапсу во всей мировой экономике, для этого уже все готово, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
