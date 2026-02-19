В «Роскосмосе» сообщили о корректировке высоты орбиты МКС

Орбиту Международной космической станции скорректировали, увеличив ее более чем на 1,6 км. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Высота орбиты Международной космической станции увеличилась на 1,67 км», - отмечается в сообщении.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что высота орбиты МКС составила 422 км над поверхностью планеты.

По данным госкорпорации, двигатели корабля «Прогресс МС-32» были включены в 03:57 мск и проработали 517,9 секунды, выдав импульс в 0,95 м/с.

Ранее «Роскосмос» сообщил о запуске ракеты-носителя «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5, пишет 360.ru.

