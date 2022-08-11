Власти Запорожья: ПВО отразила атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Российские системы ПВО отразили все атаки украинских войск на Запорожскую атомную электростанцию за последние сутки. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, украинские войска пытаются ударить по городу Энергодару и находящейся в нем АЭС из РСЗО, тяжелой артиллерии, а также используя ударные беспилотники, пишет RT.
«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. <...> Слава Богу и ПВО России - все атаки ракет и БПЛА противника отражены», — написал Рогов.
Представитель Запорожской ВГА добавил, что атаки противника отбиваются контрбатарейным огнем, сообщает РЕН ТВ.
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