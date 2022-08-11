Власти Запорожья: ПВО отразила атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Как отметил чиновник, украинские войска пытаются ударить по городу Энергодару и находящейся в нем АЭС из РСЗО, тяжелой артиллерии, а также используя ударные беспилотники, пишет RT.

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. <...> Слава Богу и ПВО России - все атаки ракет и БПЛА противника отражены», — написал Рогов.

Представитель Запорожской ВГА добавил, что атаки противника отбиваются контрбатарейным огнем, сообщает РЕН ТВ.

