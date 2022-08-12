Небензя потребовал от Гутерреша объяснения на фоне ситуации на ЗАЭС
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что не понимает сути предложения Гутерреша. «Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — сказал постпред.
Ранее генсек заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС в целях обеспечения безопасности района.
Ранее Небензя заявил, что преступные действия Украины в отношении Запорожской АЭС подталкивают мир к ядерной катастрофе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Небензя потребовал от Гутерреша объяснения на фоне ситуации на ЗАЭС
- Ученые: ледники в Антарктиде стали таять в два раза быстрее
- Минюст США запросил ордер на обыск в имении Трампа
- Госдеп заподозрил КНДР в подготовке к новым ядерным испытаниям
- Небензя заявил, что удары Украины по ЗАЭС ведут мир к ядерной катастрофе
- Госдеп: США не нанесут вреда «российскому народу»
- Два дела завели после гибели троих детей в Подмосковье
- Британцы разозлились после заявления Зеленского о возврате Крыма
- В Тайване считают, что военная угроза со стороны Китая остается высокой
- Саакашвили поставили 17 диагнозов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru