Небензя потребовал от Гутерреша объяснения на фоне ситуации на ЗАЭС

Дипломат отметил, что не понимает сути предложения Гутерреша. «Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — сказал постпред.

Ранее генсек заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС в целях обеспечения безопасности района.

Ранее Небензя заявил, что преступные действия Украины в отношении Запорожской АЭС подталкивают мир к ядерной катастрофе.

