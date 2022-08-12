Небензя потребовал от Гутерреша объяснения на фоне ситуации на ЗАЭС

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.

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Дипломат отметил, что не понимает сути предложения Гутерреша. «Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — сказал постпред.

Ранее генсек заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС в целях обеспечения безопасности района.

Ранее Небензя заявил, что преступные действия Украины в отношении Запорожской АЭС подталкивают мир к ядерной катастрофе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраинаООНВасилий Небензя
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