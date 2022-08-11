Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС призвал к переговорам

Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры о мире в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Высоковольтная линия повреждена при ударе ВСУ по Запорожской АЭС

С призывом выступил постпред КНР при ООН.

В последние дни участились удары и боевые действия вокруг атомной электростанции.

Ранее в Госдепартаменте США поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости
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