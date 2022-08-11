МАГАТЭ не видит угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Такое заявление сделал гендиректор организации, передает ТАСС.
Отмечается, что выводы сделаны по предварительным оценкам. Тем не менее, в организации указали на необходимость прекращения любые боевых действий в зоне электростанции.
Также в агентстве заявили о стремлении к прагматичному сотрудничеству с Россией и Украиной.
Ранее генсек ООН призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС.
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