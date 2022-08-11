МАГАТЭ не видит угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Отмечается, что выводы сделаны по предварительным оценкам. Тем не менее, в организации указали на необходимость прекращения любые боевых действий в зоне электростанции.

Также в агентстве заявили о стремлении к прагматичному сотрудничеству с Россией и Украиной.

Ранее генсек ООН призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС.





