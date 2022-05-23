Викторию Боню «с усами» не пустили на красную дорожку в Каннах

Бывшая телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что ее не пустили на красную дорожку Каннского фестиваля из-за провокационного образа.

Боня хотела выйти туда в мужском костюме с нарисованными усами и «посланием к миру» в защиту женщин из России от дискриминации.

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«Сегодня меня попросили удалиться с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Я законопослушный гражданин, я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что, если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам», - написала девушка в соцсетях.

Боня хотела продемонстрировать табличку с надписью на английском языке: «Войны бы не существовало, если бы мужчины рожали».

В день открытия Каннского фестиваля, проходящего на фоне бойкота российских делегаций, многих шокировало появление на красной дорожке Бони в «платье с бездонным декольте».

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ФОТО: Виктория Боня / соцсети
ТЕГИ:Телеведущий"Дом-2"Каннский Кинофестиваль
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