«От Парижа до Садовода»: Nike раздела «Спартак», а Roland Garros заткнул российских теннисистов

УГРОЗЫ АМЕЛИ И «ВООБЩЕ НИКТО»

Теннис остается одним из немногих видов спорта, где все еще лояльно относятся к российским спортсменам. Им разрешено выступать в турнирах ATP и WTA, но только в нейтральном статусе, без флага.

При этом Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) крайне болезненно отреагировала на отстранение от стартующего в конце июня «Уимблдона» российских и белорусских теннисистов, и размышляет сейчас, как наказать англичан.

Другой турнир «Большого шлема» пройдёт в Париже с 22 мая по 5 июня. Однако, уже сегодня директор «Ролан Гаррос» (Roland Garros), знаменитая прошлом теннисистка Амели Моресмо выступила с предупреждением к российским спортсменам.

«Это очень сложно. Наверное, нет справедливого решения. Мы придерживаемся линии, которую все европейские правительства – и правительства других стран – определили в марте, то есть отстранили сборные России и Беларуси, но не спортсменов как отдельных лиц, если они выступают в условиях строгого нейтралитета. Мы будем очень внимательно следить за этим. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства, обязательно будут санкции», - сказала Моресмо.

Эти слова прозвучали на фоне другого резонансного заявления.

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала российских и белорусских коллег сделать ровно наоборот и высказать свою позицию по событиям на Украине.

«Для нас, украинцев, очень важно, чтобы они высказывались, чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут своё мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они своё правительство. (…) Я считаю, что каждый российский и белорусский спортсмен должен занять свою позицию», — цитирует Свитолину «Чемпионат».

На заявление украинки уже отреагировал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, высказавший мнение, что она «вообще никто».

«Не надо обращать внимания, это не только моё мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас всё нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», — сказал Шамиль Анвярович изданию Metaratings.

Со своей стороны, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Свитолина слишком много берет на себя.

«Дело спортсмена — выступать. А высказываться... Это дело политиков или экономистов. Когда коллеги таким образом ставят свои условия, то они слишком много берут на себя», — сказал Губерниев «СЭ».

При этом Тина Канделаки, которая обычно активно комментирует подобные вещи, пока проигнорировала заявления Моресмо и Свитолиной.

Ее больше беспокоит выпуск Мадонной NFT, этому грандиозному событию посвящен единственный сегодняшний пост в Telegram Тины Гивиевны.

«Мадонна на то и Мадонна, чтобы быть первой и в этом мире, и в том — виртуальном, где за любовь к фейстюну её троллил 50 cent. Но в мире виртуального порно она явно не последняя кандидатка в королевы», - предположила Канделаки.