«От Парижа до Садовода»: Nike раздела «Спартак», а Roland Garros заткнул российских теннисистов
Франция призвала российских теннисистов молчать, Украина – наоборот, говорить, «Спартак» с «Уралом» остались без Nike, и болельщики отправляют их на «Садовод».
Российские теннисисты и футболисты пожинают новые плоды «эффекта» от спецоперации на Украине.
Директор стартующего 22 мая в Париже турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» Амели Моресмо предупредила о санкциях в отношении российских спортсменов, которые решат публично поддержать власти своей страны.
Тем временем американская компания Nike разорвала спонсорские контракты со «Спартаком» и «Уралом», а «Химки» уже ищут замену Puma.
УГРОЗЫ АМЕЛИ И «ВООБЩЕ НИКТО»
Теннис остается одним из немногих видов спорта, где все еще лояльно относятся к российским спортсменам. Им разрешено выступать в турнирах ATP и WTA, но только в нейтральном статусе, без флага.
При этом Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) крайне болезненно отреагировала на отстранение от стартующего в конце июня «Уимблдона» российских и белорусских теннисистов, и размышляет сейчас, как наказать англичан.
Другой турнир «Большого шлема» пройдёт в Париже с 22 мая по 5 июня. Однако, уже сегодня директор «Ролан Гаррос» (Roland Garros), знаменитая прошлом теннисистка Амели Моресмо выступила с предупреждением к российским спортсменам.
«Это очень сложно. Наверное, нет справедливого решения. Мы придерживаемся линии, которую все европейские правительства – и правительства других стран – определили в марте, то есть отстранили сборные России и Беларуси, но не спортсменов как отдельных лиц, если они выступают в условиях строгого нейтралитета. Мы будем очень внимательно следить за этим. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства, обязательно будут санкции», - сказала Моресмо.
Эти слова прозвучали на фоне другого резонансного заявления.
Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала российских и белорусских коллег сделать ровно наоборот и высказать свою позицию по событиям на Украине.
«Для нас, украинцев, очень важно, чтобы они высказывались, чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут своё мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они своё правительство. (…) Я считаю, что каждый российский и белорусский спортсмен должен занять свою позицию», — цитирует Свитолину «Чемпионат».
На заявление украинки уже отреагировал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, высказавший мнение, что она «вообще никто».
«Не надо обращать внимания, это не только моё мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас всё нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», — сказал Шамиль Анвярович изданию Metaratings.
Со своей стороны, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Свитолина слишком много берет на себя.
«Дело спортсмена — выступать. А высказываться... Это дело политиков или экономистов. Когда коллеги таким образом ставят свои условия, то они слишком много берут на себя», — сказал Губерниев «СЭ».
При этом Тина Канделаки, которая обычно активно комментирует подобные вещи, пока проигнорировала заявления Моресмо и Свитолиной.
Ее больше беспокоит выпуск Мадонной NFT, этому грандиозному событию посвящен единственный сегодняшний пост в Telegram Тины Гивиевны.
«Мадонна на то и Мадонна, чтобы быть первой и в этом мире, и в том — виртуальном, где за любовь к фейстюну её троллил 50 cent. Но в мире виртуального порно она явно не последняя кандидатка в королевы», - предположила Канделаки.
«САДОВОД» ВМЕСТО NIKE
Однако вернемся от виртуального мира к реальному.
Московский «Спартак» сообщил в четверг о разрыве с американской фирмой Nike, которая с 2005 года являлась техническим спонсором одного из грандов отечественного футбола.
«Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне», - указал причину расставания официальный сайт красно-белых.
При этом в «Спартаке» отметили, что ищут теперь нового поставщика формы и экипировки.
Дальнейшее развитие ситуации напомнило разрушающийся карточный домик.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в его клубе получили аналогичное уведомление от Nike.
«Да, мы получили такое же сообщение, как и «Спартак», от фирмы Nike. Но мы закупили уже больше половины всего. Так что не знаю, наверное, всё равно в их форме будем оставаться. Думаю, доиграем сезон», - сказал Иванов «Чемпионату».
По данным «Коммерсанта», матчи нынешнего сезона «Урал» доиграет в экипировке Nike, а «вопрос о форме на новый сезон решается».
Вскоре подмосковные «Химки» сообщили, что будут искать нового технического спонсора вместо Puma.
«Мы понимаем, что в ближайшее время нас может постигнуть такая же участь, что и другие команды. Поэтому мы не стоим на месте, подбираем нового технического спонсора. Смотрим на отечественные компании, которые могут сделать качественную экипировку», - сказал «Чемпионату» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.
По его словам, формы от Bosco у его команды точно не будет.
«Мы сейчас все фирмы рассматриваем. Но Bosco я бы не рассматривал никогда. Я видел, что вытворяет там сын руководителя. Для меня такой компании точно на повестке нет. Относительно Zasport надо будет смотреть, чтобы экипировка была профессиональной, удобной. У них форма, конечно, хорошая, но в большей степени парадная. Здесь именно поиск тех, кто производит профессиональную экипировку для команд. Хотим найти ту золотую середину. Понятно, что Puma и Nike — профессионалы. Ничего страшного, будем искать, создадим свои продукты», - пообещал топ-менеджер «Химок».
При этом в ЦСКА заверили, что с контрактом с фирмой Joma пока проблем нет.
«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — подчеркнул директор по коммуникациям московского армейцев Кирилл Брейдо.
Ну а болельщики в соцсетях не скупятся на полезные советы «раздетым» футбольным клубам.
«На Садовод езжайте, там футболки Найк по 500 отличного качества! За опт можно ещё сторговаться», - указал «Спартаку» tewingi.
«Белорусский трыкотаж», - посоветовал красно-белым болельщик «Урала» fcural196.
«Есть российский бренд дочки генерала ФСБ - Zasport называется», - раскрыл тайну bravesoul.
Ранее стилист Александр Белов на пресс-конференции в НСН предположил, что российские модницы, обидевшиеся на Chanel, скорее всего, публично режут в соцсетях не оригинальные сумки этого бренда, а фейки, купленные на рынке «Садовод» за 3 тысячи рублей.
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