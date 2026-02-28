КСИР: 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате ракетных ударов по американским базам пострадали не менее 200 военнослужащих США — они убиты или ранены. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания, процитировав заявление КСИР.
Одновременно с этим представители КСИР утверждают, что значительная часть ракет, запущенных Израилем и Соединенными Штатами в сторону Ирана, не достигла намеченных целей. По данным иранской стороны, часть боеприпасов противника упала в пустынных и городских районах Ирака, а также на территории стран Персидского залива.
Несмотря на согласие Ирана на отказ от всех запасов обогащенного урана после переговоров с США, утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды».
Позже американский президент Дональд Трамп тоже подтвердил начало военной операции США против республики под названием «Эпическая ярость».
В ответ на это Иран выпустил по Израилю десятки ракет и атаковал американские авиабазы на Ближнем Востоке.
