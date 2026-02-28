В Дубае прогремели взрывы

Отмечается, что над городом работает система ПВО. По информации агентства Dubai Media Office, во время взрывов пострадали четыре человека.

Также сообщается, что на жилой район Palm Jumeirah упали обломки ракеты, в результате чего начался пожар. Отдыхающие публикуют в соцсетях видео с места событий.

Ранее международный аэропорт Шарджа сообщил о приостановке всех рейсов до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер.

Напомним, утром в субботу США и Израиль нанесли серию ударов по целям в Иране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы в соседних странах.