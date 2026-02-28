Коростелев не сумел квалифицироваться в 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв не смог пробиться в четвертьфинал спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира 2025/2026 в шведском Фалуне.

Коростелёв поднял на плечи Непряеву во время парада на закрытии Олимпиады

В следующий раунд отбираются 30 спортсменов с лучшими результатами, однако Коростелёв занял лишь 50‑е место, отстав от лидера — 11‑кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо — на 10,88 секунды.

Тем временем Дарья Непряева успешно прошла квалификацию и вышла в четвертьфинал.

Коростелёв и Непряева — первые российские лыжники с 2022 года, которым разрешили участвовать в международных соревнованиях. Ранее они выступили на этапе Кубка мира в Давосе и обеспечили себе олимпийские квоты как в спринте, так и в дистанционных гонках.

На Олимпийских играх оба спортсмена не поднялись на пьедестал. Наиболее заметные достижения Коростелёва — четвёртое место в спринте и пятое в масс‑старте на 50 км. Непряева в аналогичной 50‑километровой гонке изначально финишировала 11‑й, но впоследствии была дисквалифицирована: во время заезда она ошибочно воспользовалась чужими лыжами, перепутав инвентарь, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

